В Ачинске нашли мертвой пропавшую вместе с мамой пятилетнюю девочку

Напомним, что о пропаже женщины стало известно 30 июня, из дома вместе с ребенком она ушла 27 июня. Сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину одну, она по улице без ребенка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.