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В Ачинске нашли мертвой пропавшую вместе с мамой пятилетнюю девочку

В Ачинске нашли мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с матерью 27 июня.

В Ачинске нашли мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с матерью 27 июня. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ. Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля.

Поиски матери погибшей девочки продолжаются. К ним привлечены волонтеры и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Подробности будут уточняться.

Напомним, что о пропаже женщины стало известно 30 июня, из дома вместе с ребенком она ушла 27 июня. Сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину одну, она по улице без ребенка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.