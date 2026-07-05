В Ачинске нашли мертвой пропавшую вместе с мамой пятилетнюю девочку

В Ачинске нашли мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с матерью 27 июня. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ. Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля.
Поиски матери погибшей девочки продолжаются. К ним привлечены волонтеры и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Подробности будут уточняться.
Напомним, что о пропаже женщины стало известно 30 июня, из дома вместе с ребенком она ушла 27 июня. Сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину одну, она по улице без ребенка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.