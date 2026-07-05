Пятилетний мальчик бесследно пропал под Тверью, СК возбудил уголовное дело

Спасатели, правоохранители и добровольцы обследуют не только территорию Конаковского округа, но и соседние районы, где теоретически мог оказаться ребёнок. По предварительной информации прокуратуры, около 17:00 по московскому времени мальчик самостоятельно вышел из дачного дома, после чего его больше никто не видел. В надзорном ведомстве сообщили, что расследование находится на особом контроле, а поиски пропавшего продолжаются.