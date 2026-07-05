Девочку, пропавшую вместе с матерью в Красноярском крае, нашли мертвой

В Красноярском крае обнаружено тело пятилетней девочки, которая ранее ушла в неизвестном направлении вместе с матерью.
Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии, тело обнаружено у железной дороги в городе Ачинске. Женщина еще не найдена. На месте работают криминалисты.
Известно, что матери девочки 32 года. Они с дочерью ушли из своей квартиры в Ачинске в неизвестном направлении еще 27 июня. Потом их видели в районе улицы Норильской города Красноярска. Между краевой столицей и Ачинском, уточним, порядка 170 километров.
Что послужило причиной смерти девочки пока не установлено.