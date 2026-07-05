Девочку, пропавшую вместе с матерью в Красноярском крае, нашли мертвой

Известно, что матери девочки 32 года. Они с дочерью ушли из своей квартиры в Ачинске в неизвестном направлении еще 27 июня. Потом их видели в районе улицы Норильской города Красноярска. Между краевой столицей и Ачинском, уточним, порядка 170 километров.