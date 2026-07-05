К убийству девочки в Ачинске может быть причастна её пропавшая мать

После обнаружения девочки 32-летняя Екатерина, её мать, до сих пор числится пропавшей. Её местонахождение устанавливается. Отмечается, что последний раз женщину вместе с ребёнком видели в Красноярске, однако, по словам очевидцев, тогда она уже могла находиться одна. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и проверяют различные версии случившегося.