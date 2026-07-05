В Новосибирской области за сутки потушили 9 пожаров

В Новосибирской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 9 техногенных пожаров и выезжали на 11 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве также предупредили, что с 5 по 10 июля в отдельных районах региона сохранится аномально жаркая погода. Днем столбики термометров могут подниматься до +30 градусов и выше.
На особом контроле спасателей остаются ситуация с техногенными пожарами, обстановка на дорогах и безопасность людей на воде. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать осторожность в жару и не оставлять детей без присмотра у водоемов.
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