В Тверской области ребенок ушел с дачи и не вернулся

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2020 года рождения, сообщили в региональном СК. Ребенок пропал в Конаковском муниципальном округе — в субботу он ушел с дачного участка родителей в СНТ «Майский» и до сих пор не вернулся.