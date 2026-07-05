В Тверской области ребенок ушел с дачи и не вернулся

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2020 года рождения, сообщили в региональном СК. Ребенок пропал в Конаковском муниципальном округе — в субботу он ушел с дачного участка родителей в СНТ «Майский» и до сих пор не вернулся.
На место выехали следователь и криминалист. Они опросили родственников и знакомых, осмотрели дом и прилегающую территорию с помощью поисковой собаки. Уголовное дело возбудили для более тщательного выяснения обстоятельств и координации поисков.
Сейчас идут оперативные мероприятия не только в Конаковском округе, но и в соседних районах. СК просит всех, кому что-либо известно о ребенке, позвонить по телефону: 8−930−179−00−69.