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СК показал видео с места обнаружения тела пропавшей в Ачинске 5-летней девочки

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии опубликовало в своем канале в Max видео с места обнаружения тела пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью в Ачинске.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии опубликовало в своем канале в Max видео с места обнаружения тела пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью в Ачинске.

По данным СК, днем 27 июня женщина вместе со своей дочерью ушла из квартиры в неизвестном направлении. По словам отца ребенка, никакого скандала или другой причины исчезать у его супруги не было.

Позднее камеры видеонаблюдения зафиксировали их в городе Ачинске и в районе улицы Норильской города Красноярска.

В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля (Ачинск) было обнаружено тело ребенка.

На месте ЧП работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

Поиск матери девочки продолжается с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении по региону, женщина ранее уже уходила из дома и склонна к бродяжничеству.