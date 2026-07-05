Прокуратура проверяет обстоятельства гибели девочки в Арзамасском районе

На место происшествия сразу после случившегося выезжал Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, а его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.