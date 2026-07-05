В Тольятти мотоциклист попал в больницу после наезда на бордюр

Необычная авария произошла в субботу, 4 июля, в 16.30 в Автозаводском районе. Водитель ехал на мотоцикле Promax, без регистрационного знака, в жилой зоне на проспекте Степана Разина. Около дома № 76 он наехал на бордюр, после чего мотоцикл опрокинулся.