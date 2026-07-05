В Тольятти мотоциклист попал в больницу после наезда на бордюр

Мотоциклист пострадал в ДТП в Тольятти. Двухколесный транспорт столкнулся с бордюрным камнем. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Необычная авария произошла в субботу, 4 июля, в 16.30 в Автозаводском районе. Водитель ехал на мотоцикле Promax, без регистрационного знака, в жилой зоне на проспекте Степана Разина. Около дома № 76 он наехал на бордюр, после чего мотоцикл опрокинулся.
Водитель получил повреждения, его отправили в больницу.
Еще одно ДТП произошло 4 июля в Самаре. В Советском районе водитель «Гранты» сбил двух пешеходов на переходе. Им назначили амбулаторное лечение.
Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 14 ДТП. В них пострадали 16 человек, двое погибли.