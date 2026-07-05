Стало известно, что могло случиться с пропавшими в Кызыле 12-летними школьницами

По словам Завьялова, отрабатываются все версии, но основная — утопление. Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха с помощью беспилотников. В поисках задействованы более 200 человек и почти 60 единиц техники. Ранее девочки никогда не уходили из дома.