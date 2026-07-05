Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что могло случиться с пропавшими в Кызыле 12-летними школьницами

В Кызыле продолжаются поиски двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером.

В Кызыле продолжаются поиски двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером. Основная версия — они могли утонуть, сообщил министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов.

Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах — обувь одной из них. Прокуратура организовала проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.

По словам Завьялова, отрабатываются все версии, но основная — утопление. Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха с помощью беспилотников. В поисках задействованы более 200 человек и почти 60 единиц техники. Ранее девочки никогда не уходили из дома.