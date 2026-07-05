Стало известно, что могло случиться с пропавшими в Кызыле 12-летними школьницами

В Кызыле продолжаются поиски двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером. Основная версия — они могли утонуть, сообщил министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов.
Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах — обувь одной из них. Прокуратура организовала проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.
По словам Завьялова, отрабатываются все версии, но основная — утопление. Поиски ведутся на земле, воде и с воздуха с помощью беспилотников. В поисках задействованы более 200 человек и почти 60 единиц техники. Ранее девочки никогда не уходили из дома.