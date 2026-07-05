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В Казани таксист напал на подростка

Причина задержания — нападение на несовершеннолетнего.

Источник: Freepik

В Казани водителя такси задержали правоохранителями.

Как передает ИА «Татар-информ», по данному инциденту начата проверка. Конфликт разгорелся на проспекте Ибрагимова, возле пешеходного перехода. Таксист, ожидая смены сигнала светофора, предпринял попытку объехать пробку, съехав на тротуар. На его пути оказался подросток с велосипедом, который отказался уступить дорогу. После этого водитель вышел из салона, начал оскорблять мальчика и толкнул его. Юноша упал на дорожное покрытие, получив при этом ушибы. Сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину и препроводили его в отделение полиции № 11 «Гагаринский».