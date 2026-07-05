В Сызрани водитель без прав сбил подростка на велосипеде

ДТП случилось в субботу, 4 июля, в 14.10 около дома № 3 «А» по улице Мира. 26-летний водитель вазовской «пятерки» сбил 11-летнего велосипедиста, который находился на пешеходном переходе. Впоследствии выяснилось, что у мужчины нет водительских прав.