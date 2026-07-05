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Девочка, найденная мертвой в Ачинске, погибла после дня рождения матери

Пятилетняя девочка, найденная мертвой в Красноярском крае, погибла после дня рождения матери, сообщил «РГ» осведомленный источник.

Источник: Российская газета

Пятилетняя девочка, найденная мертвой в Красноярском крае, погибла после дня рождения матери, сообщил «РГ» осведомленный источник.

Екатерине Н. недавно исполнилось 32 года. Почти сразу после дня рождения женщина вместе с дочкой ушла из дома на улице Красной Звезды в Ачинске и пропала.

Сотни волонтеров, полицейских, сотрудников СК искали ее, но за несколько дней удалось обнаружить только одну зацепку — мама с дочкой совершенно точно уезжали из Ачинска в краевой центр, их видели в Красноярске в районе мясокомбината. Потом следы снова потерялись.

Только 5 июля следственное управление Кузбасса заявило об обнаружении тела 5-летней девочки на железнодорожной насыпи в Ачинске.

Причины смерти ребенка устанавливают эксперты, розыск Екатерины Н. продолжается.