Девочка, найденная мертвой в Ачинске, погибла после дня рождения матери

Сотни волонтеров, полицейских, сотрудников СК искали ее, но за несколько дней удалось обнаружить только одну зацепку — мама с дочкой совершенно точно уезжали из Ачинска в краевой центр, их видели в Красноярске в районе мясокомбината. Потом следы снова потерялись.