В Уфе врачам скорой помощи пришлось разнимать участников массовой драки

Ночью в центре Уфы произошла массовая драка, очевидцами которой стала бригада медиков скорой помощи, оказавшаяся поблизости. Инцидент случился на дороге у Гостиного двора.
Несколько человек выясняли отношения прямо на проезжей части на улице Ленина.
Ехавшие с вызова медики скорой вмешались в драку. У одного из участников, по словам фельдшеров, была «розочка» из бутылки.
Бригада остановила побоище и оказала помощь всем пострадавшим, от госпитализации те отказались.
Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к драке.