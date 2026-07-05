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В Уфе врачам скорой помощи пришлось разнимать участников массовой драки

Инцидент произошел ночью в центре города.

Источник: Аргументы и факты

Ночью в центре Уфы произошла массовая драка, очевидцами которой стала бригада медиков скорой помощи, оказавшаяся поблизости. Инцидент случился на дороге у Гостиного двора.

Несколько человек выясняли отношения прямо на проезжей части на улице Ленина.

Ехавшие с вызова медики скорой вмешались в драку. У одного из участников, по словам фельдшеров, была «розочка» из бутылки.

Бригада остановила побоище и оказала помощь всем пострадавшим, от госпитализации те отказались.

Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к драке.