В СК сделали заявление об установлении причины смерти 5-летней девочки в Ачинске

В Ачинске назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью 27 июня, сообщили в краевом управлении СК. Тело ребенка нашли в воскресенье на железнодорожной насыпи.
На месте работают опытные следователи и криминалисты. Уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию супруга 32-летней женщины — он заявил, что жена с дочерью ушли из дома и не вернулись.
Поиски матери продолжаются. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.