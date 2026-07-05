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В СК сделали заявление об установлении причины смерти 5-летней девочки в Ачинске

В Ачинске назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью 27 июня, сообщили в краевом управлении СК.

В Ачинске назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью 27 июня, сообщили в краевом управлении СК. Тело ребенка нашли в воскресенье на железнодорожной насыпи.

На месте работают опытные следователи и криминалисты. Уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию супруга 32-летней женщины — он заявил, что жена с дочерью ушли из дома и не вернулись.

Поиски матери продолжаются. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.