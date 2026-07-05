Смертельное ДТП на рассвете: погиб молодой мужчина

Уточняется, что трагический инцидент случился примерно в 4:05 на 56- километре автодороги Н3400 «Дретень — Дисна — Прозороки».
По информации правоохранителей, предварительно установлено, что 21-летний водитель на автомобиле Citroen Xantia ехал со стороны деревни Дерновичи в направлении автодороги Р-46.
В какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
В настоящее время по факту смертельной аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.
Вместе с тем, в Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома напомнили, что водителю запрещено управлять транспортным средством в утомленном состоянии, поскольку это ставит под угрозу безопасность дорожного движения и всех его участников.
«Если Вы чувствуете усталость за рулем, не стоит пытаться бороться с ней во время езды!», — призвали правоохранители.