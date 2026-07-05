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Смертельное ДТП на рассвете: погиб молодой мужчина

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла рано утром в воскресенье на дороге «Дретень — Дисна — Прозороки», сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Уточняется, что трагический инцидент случился примерно в 4:05 на 56- километре автодороги Н3400 «Дретень — Дисна — Прозороки».

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что 21-летний водитель на автомобиле Citroen Xantia ехал со стороны деревни Дерновичи в направлении автодороги Р-46.

В какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

В настоящее время по факту смертельной аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.

Вместе с тем, в Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома напомнили, что водителю запрещено управлять транспортным средством в утомленном состоянии, поскольку это ставит под угрозу безопасность дорожного движения и всех его участников.

«Если Вы чувствуете усталость за рулем, не стоит пытаться бороться с ней во время езды!», — призвали правоохранители.