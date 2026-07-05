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Пьяный хабаровчанин угрожал устроить взрыв газа в общежитии

Из здания пришлось эвакуировать 70 человек.

В Хабаровске полиция задержала 46-летнего мужчину после угроз жильцам общежития на улице Вологодской, сообщили в УМВД России по Хабаровску. По предварительной информации, пьяный горожанин пугал соседей взрывом.

Сообщение поступило в отдел полиции № 2 в субботу. Из-за угроз из здания в Индустриальном районе пришлось эвакуировать 70 жильцов, на место прибыли полицейские, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

Мужчина находился в комнате и не выходил к правоохранителям. Чтобы попасть внутрь, оперативники и сотрудники ППС вместе с МЧС использовали специальную лестницу и проникли через окно.

Горожанина задержали и доставили в отдел полиции. По данным полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.

После осмотра комнаты предметов, которые могли бы представлять опасность для людей, не нашли. Никто из жильцов не пострадал. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают полицейские.

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