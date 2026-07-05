Жители Омской области лишились 120 тысяч рублей, купив билеты в Таиланд

Полиция в очередной раз призывает омичей быть предельно внимательными при совершении покупок в интернете и бронировании путешествий. Мошенники всё чаще создают поддельные сайты и используют взломанные аккаунты друзей и родственников, чтобы войти в доверие и обойти критическое мышление жертв. Эксперты по кибербезопасности напоминают главное правило: если знакомый в переписке рекомендует сомнительные сервисы, просит перевести деньги или предлагает «эксклюзивные» скидки, необходимо обязательно связаться с ним по обычной голосовой или видеосвязи для подтверждения личности. Если вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.