В Новосибирской области произошли 9 пожаров и 11 ДТП за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 9 пожаров, в четырёх из которых горели мусор и сухая трава. На пожарах никто не пострадал.
На водоёмах произошло одно происшествие, погиб один человек. Спасатели ликвидировали последствия 11 ДТП, в которых травмированы 15 человек, двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Вечером в 17:35 поступило сообщение о пожаре в частном доме из бруса на улице Искитимская в Первомайском районе Новосибирска. На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Огнеборцы потушили открытое горение за 15 минут.
В результате пожара повреждена крыша, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: быть осторожными с электроприборами, тщательно тушить окурки и использовать открытый огонь с осторожностью.