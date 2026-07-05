Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области произошли 9 пожаров и 11 ДТП за сутки

Один человек погиб на водоёме, 15 травмированы в авариях.

Источник: Om1 Новосибирск

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 9 пожаров, в четырёх из которых горели мусор и сухая трава. На пожарах никто не пострадал.

На водоёмах произошло одно происшествие, погиб один человек. Спасатели ликвидировали последствия 11 ДТП, в которых травмированы 15 человек, двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Вечером в 17:35 поступило сообщение о пожаре в частном доме из бруса на улице Искитимская в Первомайском районе Новосибирска. На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Огнеборцы потушили открытое горение за 15 минут.

В результате пожара повреждена крыша, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: быть осторожными с электроприборами, тщательно тушить окурки и использовать открытый огонь с осторожностью.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше