На трассе Волгоград-Луганск полностью сгорел бензовоз

В ГУ МВД по Волгоградской области раскрыли детали ДТП со сгоревшим бензовозом. Происшествие случилось 3 июля 2026 года в 23−55 ч. на территории Суровикинского района.
— 42-летний водитель не справился с управлением грузовика MAN с цистерной на 154 км автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». В результате он опрокинулся и загорелся. Водитель госпитализирован, — пояснили в ведомстве.
Напомним, V102.RU сообщало, что в результате огненного ДТП было на время ограничено движение по трассе Р-260. Вспыхнул не только автомобиль, но и трава на месте ДТП. Пожарные тушили горящий бензовоз около двух часов. Судя по опубликованным фото, от него мало что осталось.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.