На трассе Волгоград-Луганск полностью сгорел бензовоз

Напомним, V102.RU сообщало, что в результате огненного ДТП было на время ограничено движение по трассе Р-260. Вспыхнул не только автомобиль, но и трава на месте ДТП. Пожарные тушили горящий бензовоз около двух часов. Судя по опубликованным фото, от него мало что осталось.