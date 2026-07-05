В Нижнекамском районе на пожаре спасли мужчину

По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел накануне вечером.
Возгорание случилось на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строителей», горел сарай с пристроем.
Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Вследствие пожара мужчина получил отравление продуктами горения.
Его спасли благодаря оперативным действиям очевидцев.
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в Центральную районную больницу Нижнекамска.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше