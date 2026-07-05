Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамском районе на пожаре спасли мужчину

Происшествие в Нижнекамском районе: 53-летний мужчина пострадал в результате пожара.

Источник: РИА "Новости"

По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел накануне вечером.

Возгорание случилось на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строителей», горел сарай с пристроем.

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Вследствие пожара мужчина получил отравление продуктами горения.

Его спасли благодаря оперативным действиям очевидцев.

Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в Центральную районную больницу Нижнекамска.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше