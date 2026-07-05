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В Казани мотоциклист влетел в людей на остановке и погиб

Стали известны детали аварии, которая произошла в поселке Залесный, где мотоциклист влетел в людей на остановке.

Источник: РИА "Новости"

По информации ГАИ республики, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по трассе М-7 в сторону Горьковского шоссе, совершал правый поворот с целью въезда на АЗС.

В процессе маневра водитель не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по правой полосе в попутном направлении.

Произошло столкновение, в результате которого мотоцикл отбросило на группу пешеходов.

Вследствие данного происшествия 31-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой помощи.

Женщина, находившаяся на мотоцикле в качестве пассажира, а также двое пешеходов были госпитализированы.