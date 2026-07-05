Водитель-экспедитор в Волгограде украл циркулярную пилу за 36 тысяч

Задержанный не стал отпираться и признал вину. Он объяснил, что решил не везти товар в пункт выдачи, а просто забрал его себе. По факту хищения завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.