Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский школьник выдал данные карт матери ради компьютерной игры — семья лишилась 192 тысяч рублей

Происшествие случилось в Московском районе.

Источник: Время

Мошенники похитили 192 тысячи рублей у жительницы Нижнего Новгорода, использовав её 13‑летнего сына, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подросток из Московского района переписывался в мессенджере с незнакомцем, который предложил ему помочь купить компьютерную игру. Под предлогом оформления покупки школьника убедили назвать данные трёх банковских карт матери. В результате со счетов женщины списали крупную сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Обстоятельства происшествия продолжают выяснять правоохранители.

Родителям советуют объяснить детям правила безопасного общения в сети: не передавать данные карт, коды из SMS и личную информацию посторонним. Также рекомендуется не хранить банковские карты в доступных для детей местах и контролировать, с кем общается ребёнок онлайн.

Ранее сообщалось, что молодой человек увлекся компьютерной игрой и устроил настоящий пожар на Пушкина.