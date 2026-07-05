Нижегородский школьник выдал данные карт матери ради компьютерной игры — семья лишилась 192 тысяч рублей

Мошенники похитили 192 тысячи рублей у жительницы Нижнего Новгорода, использовав её 13‑летнего сына, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подросток из Московского района переписывался в мессенджере с незнакомцем, который предложил ему помочь купить компьютерную игру. Под предлогом оформления покупки школьника убедили назвать данные трёх банковских карт матери. В результате со счетов женщины списали крупную сумму.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Обстоятельства происшествия продолжают выяснять правоохранители.
Родителям советуют объяснить детям правила безопасного общения в сети: не передавать данные карт, коды из SMS и личную информацию посторонним. Также рекомендуется не хранить банковские карты в доступных для детей местах и контролировать, с кем общается ребёнок онлайн.
Ранее сообщалось, что молодой человек увлекся компьютерной игрой и устроил настоящий пожар на Пушкина.