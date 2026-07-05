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В Зеленогорске мастер по ремонту похитил у своей клиентки дорогое кольцо

В Зеленогорске раскрыли кражу кольца с бриллиантом.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Зеленогорска наняла мастера по ремонту и лишилась золотого кольца. Об этом рассказали в краевом МВД. 44-летняя горожанка делала в своей квартире ремонт и наняла для выполнения работ мужчину. Потерпевшая оставляла ему ключи, а в один из дней он находился в квартире один.

После ремонт женщина обнаружила пропажу золотого кольца 585-й пробы с бриллиантом стоимостью более 35 тысяч рублей.

Причастным к краже оказался мастер. Кольцо он сдал в один из ломбардов Красноярска. Заведено дело по статье «Кража». Подозреваемый под подпиской о невыезде.