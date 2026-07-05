Жителям Волгоградской области объяснили, чем опасна кнопка «отписаться»

Как рассказал ТАСС сенатор Артём Шейкин, расчёт мошенников строится на раздражении: человек хочет побыстрее избавиться от назойливой рекламы и не вглядывается ни в адрес сайта, ни в объём запрашиваемых данных. В итоге аферисты получают ценный набор сведений, который затем используют для фишинговых писем, звонков и точечных атак. Особый риск, отметил парламентарий, схема несёт для корпоративной почты — так собирают рабочие адреса и должности сотрудников компаний.