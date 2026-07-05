Глава округа в Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

«При атаке беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа. В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра», — отмечается в заявлении оперштаба, опубликованном на платформе «Макс».
По уточненным данным, пострадавший доставляется бригадой скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу. Медики диагностировали у Панкова состояние средней степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь.
Кроме того, в оперштабе добавили, что на месте происшествия был поврежден служебный автомобиль.