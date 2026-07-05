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Глава округа в Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщил оперативный штаб региона, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

«При атаке беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа. В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра», — отмечается в заявлении оперштаба, опубликованном на платформе «Макс».

По уточненным данным, пострадавший доставляется бригадой скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу. Медики диагностировали у Панкова состояние средней степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в оперштабе добавили, что на месте происшествия был поврежден служебный автомобиль.

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