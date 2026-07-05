С гнилостными изменениями. Нашли тело 5-летней девочки, пропавшей с матерью

В Красноярском крае спустя неделю после исчезновения 32-летней женщины и её пятилетней дочери из Ачинска, стало известно о страшной находке. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи. Правоохранители теперь разыскивают мать девочки. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Шла к железной дороге.
27 июня 32-летняя Екатерина вместе с пятилетней дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске. По словам мужа, никаких ссор или странностей перед уходом не было — женщина просто ушла и не вернулась. Обеспокоенный супруг обратился в полицию.
Изначально поиски осложнялись тем, что семья считалась благополучной, на учёте не состояла. Однако знакомые и местные жители в соцсетях отмечали, что у Екатерины «ещё со школы были странности». При этом она и раньше уходила из дома, но одна.
Сначала сибирячку вместе с дочерью искали в родном городе. Там их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через некоторое время выяснилось, пропавшие покинули Ачинск и уехали в Красноярск. Уже здесь женщина попала на камеру в районе улицы Норильской — это примерно в 150 километрах от дома. Известно, что тогда она шла к железной дороге.
Однако тревогу вызвало то, что на некоторых записях Екатерина была замечена одна — без дочери. Волонтёры и полиция проверили район Мясокомбината в Красноярске, где её видели в последний раз.
Искали больше 150 человек.
Волонтёры и полиция начали распространять ориентировки на пропавших. Как рассказали в красноярском поисковом отряде «Лиза Алерт», поиск женщины с девочкой вели автономными группами: искали и отрабатывали свидетельства, осматривали записи с камер наблюдения. После того, как появилась ценная зацепка, 4 июля стартовал активный поиск.
Утром 5 июля на месте было более 150 человек — сотрудники полиции, волонтёры, добровольцы.
Нашли на железнодорожной насыпи.
5 июля стало известно, что тело пятилетней девочки было найдено на железнодорожной насыпи. Страшное совпадение: его нашли в Ачинске возле улицы, которая называется 5 Июля. Сейчас на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти девочки.
Как рассказала журналисту krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, тело 5-летней девочки было найдено «с гнилостными изменениями».
«Экспертиза установит точную причину и давность наступления смерти. Пока давность неизвестна», — добавила представитель пресс-службы ведомства. Правоохранители рассматривают криминальную версию случившегося. Точно станет ясно после того, как эксперты назовут причину смерти.
Полиция продолжает поиски женщины. Напомним, что приметы матери девочки: рост 178 сантиметров, нормального телосложения. Она была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы и зелёные кроссовки.