С гнилостными изменениями. Нашли тело 5-летней девочки, пропавшей с матерью

Сначала сибирячку вместе с дочерью искали в родном городе. Там их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через некоторое время выяснилось, пропавшие покинули Ачинск и уехали в Красноярск. Уже здесь женщина попала на камеру в районе улицы Норильской — это примерно в 150 километрах от дома. Известно, что тогда она шла к железной дороге.