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Аферисты использовали 13-летнего нижегородца и похитили 192 тысячи рублей

Дистанционные мошенники обманули 13-летнего школьника из Нижнего Новгорода.

Дистанционные мошенники обманули 13-летнего школьника из Нижнего Новгорода. Об том рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Подросток связался в мессенджере с незнакомцем, пообещавшем помочь купить компьютерную игру. Школьник предоставил собеседнику данные банковских карт своей матери, и со счетов немедленно пропали 192 тыс. рублей.

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

«Родители, будьте бдительны! Объясните детям, что нельзя сообщать незнакомым данные карт, коды из СМС и личную информацию. Не храните банковские карты в доступных для детей местах и проверяйте, с кем общается ваш ребенок», — говорится в опубликованном сообщении.