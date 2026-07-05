Аферисты использовали 13-летнего нижегородца и похитили 192 тысячи рублей

«Родители, будьте бдительны! Объясните детям, что нельзя сообщать незнакомым данные карт, коды из СМС и личную информацию. Не храните банковские карты в доступных для детей местах и проверяйте, с кем общается ваш ребенок», — говорится в опубликованном сообщении.