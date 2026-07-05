В Арзамасе возбудили уголовное дело из-за гибели пятилетней девочки

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на месте. Кроме того, допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального следственного управления», — говорится в опубликованном сообщении.