Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арзамасе возбудили уголовное дело из-за гибели пятилетней девочки

В Арзамасе следователь возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Арзамасе следователь возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, ранее «АиФ» рассказывал, как 4 июля в рабочем посёлке Выездное Арзамасского городского округа на пятилетнюю девочку обрушилась стена строящегося дома. Ребёнок погиб на месте.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на месте. Кроме того, допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального следственного управления», — говорится в опубликованном сообщении.