Что известно о гибели 5-летней девочки в Ачинске. Главное

Днем в воскресенье в Ачинске (Красноярский край) было найдено тело пропавшей несколько дней назад 5-летней девочки. Сейчас эксперты и криминалисты выясняют обстоятельства и причины смерти ребенка, а СК и волонтеры продолжают розыск исчезнувшей вместе с ней 32-летней матери Екатерины Н.
Найденная мертвой девочка воспитывалась в полной семье. Правда, соседи отмечали в ней некоторые странности. Например, Екатерина Н. отличалась замкнутостью, мало кто мог найти с ней общий язык.
По словам знающих Екатерину жителей Ачинска, в школе девушка подвергалась буллингу из-за особенностей поведения.
«В техникуме, где мы с ней учились, она тоже считалась странной. Но в то же время агрессии она никогда ни к кому не проявляла», — сказала одна из наших собеседниц.
В то же время соседи видели, как Екатерина ударила на улице свою дочь. Но никаких других вспышек гнева за ней не замечали.
В середине мая дочке исполнилось 5 лет, а пару недель назад 32-летие отмечала и сама Екатерина. Почти сразу после этого она ушла из дома на улице Красной Звезды и перестала выходить на связь.
Камеры сняли ее с дочкой во время прогулки в районе мясокомбината в краевом центре, но дальше следы терялись. Только днем в воскресенье краевое следственное управление сообщило об обнаружении тела ребенка.
Девочка лежала на железнодорожной насыпи вблизи улицы 5 Июля, это примерно в 15 минутах езды от дома Екатерины. Эксперты устанавливают причины смерти ребенка, розыск женщины продолжается.