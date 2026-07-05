В МВД Тувы назвали основную версию гибели пропавших девочек

Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов сообщил, что следствие рассматривает несколько версий исчезновения двух школьниц в Кызыле. Основная — дети могли утонуть в Енисее.
«Мы отрабатываем все версии, но основная — что девочки могли утонуть. Всё идёт к этому», — заявил Завьялов.
Напомним, что девочки пропали вечером 1 июля. По данным камер наблюдения школьницы направились к реке. На берегу нашли их телефоны и обувь одной из них. В поисках задействованы более 200 человек — полицейские, кинологи, водолазы, спасатели и волонтёры.
К месту поисков прибыл и руководитель социального отдела Кызылской епархии отец Дмитрий — он участвует в обследовании акватории. Параллельно поиски идут и в Улуг-Хемском районе.
Ранее мы сообщали, что более 50 островов на Енисее осмотрели в поисках пропавших девочек в Туве.