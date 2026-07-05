В МВД Тувы назвали основную версию гибели пропавших девочек

Напомним, что девочки пропали вечером 1 июля. По данным камер наблюдения школьницы направились к реке. На берегу нашли их телефоны и обувь одной из них. В поисках задействованы более 200 человек — полицейские, кинологи, водолазы, спасатели и волонтёры.