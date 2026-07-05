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В Нижнем Новгороде спасатели извлекли тело погибшего из озера на Московском шоссе

Трагическое происшествие случилось на озере Больничное.

Источник: Время

В Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло происшествие на воде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. На озере Больничное, расположенном в районе Московского шоссе спасатели аварийно‑спасательного отряда МКУ «УГОЧС г. Н. Новгород» извлекли из воды тело погибшего мужчины.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что еще два человека утонули в Нижегородской области.

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