В Нижнем Новгороде спасатели извлекли тело погибшего из озера на Московском шоссе

В Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло происшествие на воде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. На озере Больничное, расположенном в районе Московского шоссе спасатели аварийно‑спасательного отряда МКУ «УГОЧС г. Н. Новгород» извлекли из воды тело погибшего мужчины.
Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что еще два человека утонули в Нижегородской области.
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