Обвиняемого в убийстве девочки в Ленинградской области отправили под стражу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Мехнина», — сказала судья на заседании.
Срок меры — 3 сентября 2026 года. Мера пресечения избиралась в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.
Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.
Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».