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Огонь отрезал путь к выходу: семью с малышом спасли из горящей квартиры пожарные

В Аше пожарные ночью вывели из горящей квартиры семью с малышом.

Источник: Комсомольская правда

Ночью с субботы на воскресенье в Аше загорелась квартира на 4 этаже пятиэтажного дома. Тогда внутри были женщина, ее дочь и восьмимесячная внучка. Взрослые заметили огонь слишком поздно — тогда он уже отрезал путь к выходу, все вокруг заволокло дымом.

Тогда женщины вышли на балкон и начали звать на помощь. Они не рискнули пробираться через огонь. Скоро на место приехали пожарные. С помощью спасательных устройств они вывели семью на улицу. Их осмотрели сотрудники скорой помощи, они оказались в порядке.

— По предварительным данным, к ЧП могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

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