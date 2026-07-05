Огонь отрезал путь к выходу: семью с малышом спасли из горящей квартиры пожарные

Ночью с субботы на воскресенье в Аше загорелась квартира на 4 этаже пятиэтажного дома. Тогда внутри были женщина, ее дочь и восьмимесячная внучка. Взрослые заметили огонь слишком поздно — тогда он уже отрезал путь к выходу, все вокруг заволокло дымом.