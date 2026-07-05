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Силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА над Воронежской областью 5 июля

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над одним из городских округов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется с 4:50 утра на всей территории региона.

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