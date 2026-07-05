Ракетная опасность сохранялась около 30 минут в Воронежской области 5 июля

5 июля ракетная опасность в Воронежской области сохранялась почти полчаса. Это следует из сообщений губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Предупреждение о воздушной угрозе было опубликовано в 12:26. В 12:53 поступила информация об отбое ракетной опасности. Сведений о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.
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