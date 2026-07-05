Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетная опасность сохранялась около 30 минут в Воронежской области 5 июля

Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.

Источник: АиФ Воронеж

5 июля ракетная опасность в Воронежской области сохранялась почти полчаса. Это следует из сообщений губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Предупреждение о воздушной угрозе было опубликовано в 12:26. В 12:53 поступила информация об отбое ракетной опасности. Сведений о сбитых за это время воздушных целях не поступало.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше