В Перми осудят участника преступной группы за попытку сбыта наркотиков

Участника преступной группы будут судить в Перми за попытку сбыта наркотиков, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По данным следствия, с ноября 2025 года местный житель пытался сбывать наркотики — мефедрон и метадон. Для этого он использовал интернет-магазин, а также оборудовал в городе тайники. Однако в январе 2026 года мужчина был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято более 182 граммов запрещённых веществ.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой в крупном и особо крупном размера, по ч. 3 ст. 30 ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Сейчас ему грозит до 20 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили материалы уголовного дела в Мотовилихинский районный суд Перми.
Напомним, ранее в Перми перехватили партию наркотиков весом 1,5 килограмма.