В Перми осудят участника преступной группы за попытку сбыта наркотиков

По данным следствия, с ноября 2025 года местный житель пытался сбывать наркотики — мефедрон и метадон. Для этого он использовал интернет-магазин, а также оборудовал в городе тайники. Однако в январе 2026 года мужчина был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято более 182 граммов запрещённых веществ.