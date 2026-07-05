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Беспилотник сбили над Воронежской областью 5 июля днем

Над регионом сохраняется режим атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

5 июля днем дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

Что же касается режима атаки дронов по всему региону, он сохраняется уже более восьми часов — с 4:51.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.

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