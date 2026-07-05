Беспилотник сбили над Воронежской областью 5 июля днем

5 июля днем дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.
Что же касается режима атаки дронов по всему региону, он сохраняется уже более восьми часов — с 4:51.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.