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Два человека пострадали в ДТП на улице Фучика

Столкнулись «Лада» и «Фольксваген».

В Нижнем Новгороде на улице Фучика произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась днем 4 июля. Об этом сообщает нижегородская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, около 16:48 на регулируемом перекрестке у дома № 21 водитель «Лады Приоры», мужчина 1998 года рождения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате удара водитель отечественного автомобиля и его пассажирка — девушка 1998 года рождения — получили травмы. Обоим потребовалась помощь медиков, их доставили в больницу на каретах скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей аварии.