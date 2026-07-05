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В Ростовской области пенсионер погиб в пожаре, его супруга попала в больницу

Ночной пожар в Каменском районе унес жизнь 79-летнего пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 4 июля в хуторе Нижнеясиновском Каменского района загорелся частный жилой дом на улице Береговой. В пожаре погиб 79-летний пенсионер. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, и на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Но когда они прибыли, огонь уже охватил все строение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Внутри дома спасатели обнаружили тело погибшего 79-летнего мужчины. Как уточнили в экстренном ведомстве, пенсионер передвигался только с посторонней помощью — самостоятельно ходить он не мог.

Супруга погибшего получила ожоги верхних дыхательных путей. Женщину госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Причина возгорания пока устанавливается. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, что стало источником.

В МЧС России в очередной раз напоминают: большинство таких трагедий можно предотвратить.

— Для этого достаточно следить за состоянием электропроводки, не оставлять без присмотра включенные приборы и источники открытого огня. Но особенно важно, если в доме живут пожилые или маломобильные люди, — заранее продумать план эвакуации.

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