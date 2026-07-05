Суд утвердил приговор лжесотруднику ФСБ за «сафари в Намибию»

Ростовский областной суд оставил в силе приговор человеку, выдававшему себя за офицера спецслужбы. Жителя донской столицы осудили за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина представлялся действующим сотрудником ФСБ и демонстрировал поддельное удостоверение.
По данным следствия, фигурант обманул как минимум двоих потерпевших. Первому он пообещал содействие в поступлении в вуз и на службу за 250 тыс. рублей и два охотничьих ружья. Второму — организовать «сафари в Намибию» на самолёте Минобороны. Под различными предлогами аферист похитил имущество на сумму более семи млн рублей и ювелирные украшения.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил фигуранта к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.