Суд утвердил приговор лжесотруднику ФСБ за «сафари в Намибию»

По данным следствия, фигурант обманул как минимум двоих потерпевших. Первому он пообещал содействие в поступлении в вуз и на службу за 250 тыс. рублей и два охотничьих ружья. Второму — организовать «сафари в Намибию» на самолёте Минобороны. Под различными предлогами аферист похитил имущество на сумму более семи млн рублей и ювелирные украшения.