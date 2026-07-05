Владелец пунктов выдачи в Волгограде попался на афере с возвратами

Как сообщили в Управлении МВД России по Волгограду, оперативники вычислили автора схемы. С октября 2025-го по апрель 2026 года молодой человек оформил 80 заказов компьютерных деталей, в каждом из них менял новые комплектующие на подержанные и отправлял посылки обратно под видом отказа от товара. Новые детали он продавал, а выручку тратил на себя. Вину задержанный признал.