Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец пунктов выдачи в Волгограде попался на афере с возвратами

В Волгограде задержали владельца двух пунктов выдачи заказов, который подменял новые компьютерные детали подержанными и нанёс продавцу ущерб на 2,5 млн рублей.

Схему обмана маркетплейса раскрыли волгоградские полицейские. Под подозрением — 21-летний житель Среднеахтубинского района, владевший двумя пунктами выдачи заказов в Волгограде.

В полицию обратился представитель краснодарской фирмы, торгующей компьютерными комплектующими. По его словам, кто-то долгое время подменял детали, которые возвращались продавцу через маркетплейс. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в Управлении МВД России по Волгограду, оперативники вычислили автора схемы. С октября 2025-го по апрель 2026 года молодой человек оформил 80 заказов компьютерных деталей, в каждом из них менял новые комплектующие на подержанные и отправлял посылки обратно под видом отказа от товара. Новые детали он продавал, а выручку тратил на себя. Вину задержанный признал.

Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве с особо крупным ущербом, фигурант задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о волгоградце, который «отомстил» полицейским ложным доносом и попал в колонию.