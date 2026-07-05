Владелец пунктов выдачи в Волгограде украл товары на 2,5 млн

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Среднеахтубинского района. Мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что с октября 2025 года по апрель 2026 года он оформил 80 заказов компьютерных деталей. В каждом случае он подменял новые комплектующие на старые и отправлял обратно, оформляя отказ от товара. Похищенные детали злоумышленник продал неизвестным, а вырученные деньги потратил на свои нужды.