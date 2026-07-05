Владелец точек маркетплейса в Волгограде похитил компьютерные детали на 2,5 млн

Задержан владелец нескольких маркетплейсов, похитивший заказанные товары на сумму свыше 2,5 млн рублей. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, тревогу забил представитель краснодарской фирмы, занимающейся розничной торговлей компьютерных деталей. На протяжении длительного времени неизвестный подменял комплектующие, возвращенные через торговую площадку маркетплейса. Сумма причиненного ущерба составила свыше двух с половиной миллионов рублей.
Похитителем оказался 21-летний житель Среднеахтубинского района. Мужчина, являясь владельцем двух пунктов выдачи заказов, расположенных в Волгограде, с октября 2025 года по апрель 2026 года осуществил 80 заказов компьютерных деталей, в каждом из которых менял комплектующие на подержанные детали и отправлял их обратно, оформив их как отказ от товара. Похищенное юный делец продавал, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголловное дело по мошенничеству.