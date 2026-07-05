Владелец точек маркетплейса в Волгограде похитил компьютерные детали на 2,5 млн

Похитителем оказался 21-летний житель Среднеахтубинского района. Мужчина, являясь владельцем двух пунктов выдачи заказов, расположенных в Волгограде, с октября 2025 года по апрель 2026 года осуществил 80 заказов компьютерных деталей, в каждом из которых менял комплектующие на подержанные детали и отправлял их обратно, оформив их как отказ от товара. Похищенное юный делец продавал, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголловное дело по мошенничеству.