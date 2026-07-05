В Пермском крае 3 июля пропал мужчина с бельмом на правом глазу

Житель Карагайского округа Пермского края с бельмом на правом глазу пропал 3 июля, сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
В пятницу вечером 76-летний Геннадий Паршаков вышёл из дома в деревне Савино, и с тех пор не возвращался. Куда отправился мужчина неизвестно. Кроме того, он перестал выходить на связь с родными и близкими.
Геннадий Паршаков ростом около 165−168 см и нормального телосложения, у него тёмные волосы с проседью и карие глаза. Выходя из дома, пенсионер был одет в тёмно-синие спортивные штаны, синюю джинсовку и бордовые галоши. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
«Особые приметы: бельмо на правом глазу», — рассказали в поисковом отряде.
Всех, кто знает о том, где может находиться мужчина, просят сообщить об этом по телефонам: +7 (922) 345−67−02 (ПСО «ПрикамьеПоиск») или 02; (102); 112 (полиция).
Напомним, в Пермском крае ищут пенсионера со шрамом на шее, пропавшего 29 июня.