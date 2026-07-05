Душил лямкой. Раскрыты новые детали убийства школьницы в лесу Ленобласти

Пока нет однозначного ответа на вопрос, когда именно было совершено преступление. По крайней мере, в релизе суда временной интервал указан со 2 июля 17.00 до 3 июля 11.47. Как бы то ни было, вину за собой фигурант признал и не возражал против ходатайства следствия о его водворении в СИЗО.