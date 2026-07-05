Душил лямкой. Раскрыты новые детали убийства школьницы в лесу Ленобласти

Красногвардейский райсуд Петербурга избрал меру пресечения 42-летнему Фёдору Мехнину, обвиняемому в убийстве 12-летней девочки. Тогда же журналистам стали известны новые детали зверского преступления. Подробности — в материале на spb.aif.ru.
Нанёс 29 ножевых ранений и задушил.
Напомним, девочка пропала вечером 2 июля. Она сообщила родителям по телефону о том, что возвращается из леса после сбора грибов. Но до дачного дома в СНТ «Захожье-5» так и не дошла.
Её тело обнаружили утром 3 июля в высокой траве с множественными ножевыми ранениями. 4 июля по подозрению в совершении преступления был задержан Фёдор Мехнин. По данным силовиков, он пытался уехать за границу, перед этим сняв со своего банковского счёта более миллиона рублей.
Следствие считает, что возле дороги Южная линия в Никольском городском поселении Тосненского района Ленобласти Мехнин угрожал девочке ножом с целью принудить её к действиям сексуального характера. Но школьница оказала сопротивление. Тогда он нанёс ей в шею и спину не менее 29 ударов ножом. Затем накинул на шею девочки лямку от рюкзака.
Таким образом, своими действиями Мехнин причинил Н. телесные повреждения в виде тупой травмы шеи с признаками механической асфиксии, а также множественные колото-резаные ранения шеи и задней поверхности грудной клетки с повреждением аорты, отчего смерть малолетней Н. наступила на месте происшествия.
Пока нет однозначного ответа на вопрос, когда именно было совершено преступление. По крайней мере, в релизе суда временной интервал указан со 2 июля 17.00 до 3 июля 11.47. Как бы то ни было, вину за собой фигурант признал и не возражал против ходатайства следствия о его водворении в СИЗО.
Снял со счёта миллион.
Среди аргументов, которые следователь указал в суде в качестве одного из весомых в пользу ареста — то, что обвиняемый может скрыться от суда и органов предварительного следствия. Для этого есть веские основания. На данный момент известно, что обвиняемый пытался уехать за границу.
Задержали его 4 июля. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Поймали его в районе железнодорожного вокзала Гатчины. При нём обнаружили более миллиона рублей, которые уже после убийства девочки он снял со счёта.
Ранее фигурант был членом правления того самого коллективного сада. Также за ним имеется судимость, правда, связанная с деньгами, а не с насилием.
Сам обвиняемый заявил силовикам, что в его голове что-то щёлкнуло и он напал на девочку. Теперь с ним работают следователи и у него есть перспектива остаться в местах лишения свободы до конца жизни, если его вину подтвердит суд. Тем временем его жена заявила журналистам, что опасается травли со стороны земляков.