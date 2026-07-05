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В Ростовской области при пожаре погиб 79-летний пенсионер

При разборе завалов спасатели обнаружили тело 79-летнего хозяина дома.

Ночью 4 июля в хуторе Нижнеясиновском Каменского района произошел пожар в частном доме на улице Береговой. К моменту прибытия спасателей пламя уже охватило строение на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело 79-летнего хозяина дома. По данным экстренных служб, мужчина был маломобильным и не мог передвигаться без посторонней помощи, из-за чего не смог самостоятельно покинуть горящий дом.

Супруга погибшего получила ожоги верхних дыхательных путей. Женщина госпитализирована, сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины возгорания предстоит установить специалистам.

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