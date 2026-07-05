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В Туве четвертый день ищут двух 12-летних подруг

В Туве продолжаются поиски двух девочек.

Источник: Комсомольская правда

В Кызыле четвертый день продолжаются поиски двух пропавших девочек-подростков. Напомним, что вечером 1 июля две подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. Больше их никто не видел. Сначала их пытались разыскать родители, но позже к поискам подключились волонтеры, полицейские и неравнодушные люди.

На берегу протоки реки Енисей нашли мобильные телефоны школьниц. А в 300−400 метрах от этого места в воде обнаружили сандалии одной из пропавших девочек.

По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28. Скорее всего, хотели искупаться в реке. Рассматривается несколько версий исчезновения детей. Основная — они могли утонуть.

Сообщается, что 5 июля в Туве в поисках детей участвуют более 700 человек.