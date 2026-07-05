Два подростка из Ростовской области задержаны за продажу данных карт

В Ростовской области возбуждены уголовные дела в отношении двух подростков, которые продали данные своих банковских карт мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации полиции, оба инцидента произошли в Егорлыкском районе. 17-летний фигурант получил в мессенджере сообщение от незнакомца, который предложил передать реквизиты банковской карты за 15 тысяч рублей. Подросток согласился.
Но вместо обещанной суммы юноша получил лишь четыре тысячи рублей, а вскоре его карта была заблокирована. Действия подростка квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Аналогичное уголовное дело возбуждено и в отношении 16-летнего подростка. Ему аферисты обещали четыре тыс. рублей за реквизиты карты. Но вместо денег парень оказался под подпиской о невыезде и уголовным преследованием.