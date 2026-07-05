Два подростка из Ростовской области задержаны за продажу данных карт

Но вместо обещанной суммы юноша получил лишь четыре тысячи рублей, а вскоре его карта была заблокирована. Действия подростка квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.